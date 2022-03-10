Сергей Лавров сообщил о том, что Киев пообещал Москве изучить предложенные документы.

Украина взяла в проработку российский проект по урегулированию конфликта. Такое заявление перед журналистами сделал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров по завершению переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Анталье. Чиновник напомнил, что Москва предоставила Киеву инициативы по урегулированию конфликта во время проведения прошлого раунда в Белоруссии.

Представила предельно конкретные уже в форме проекта юридического документа соображения. И украинская сторона, взяв эти предложения в проработку в Киеве, заверила, что в скором времени даст на них конкретный ответ. Сергей Лавров, глава МИД РФ

В Анталье началась встреча глав МИД России и Турции.

Фото и видео: МИД России