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В Анталье началась встреча глав МИД России и Турции
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В Анталье началась встреча глав МИД России и Турции

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На полях мероприятия планируют обсудить текущую геополитическую ситуацию в мире.

В четверг, 10 марта, глава МИД РФ Сергей Лавров встретился со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Анталье. Об этом на своей странице в Telegram сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Встреча проходит в формате "без галстуков". На полях мероприятия планируют обсудить текущую геополитическую ситуацию в мире. После встречи с Лавровым, глава МИД Турции запланировал переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Ранее мы сообщили, что сенатор Клишас допустил возможную блокировку активов иностранных компаний.

Фото: Telegram/ Мария Захарова

Теги: анталья, мид россии, мид турции
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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