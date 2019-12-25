В Анталье началась встреча глав МИД России и Турции

На полях мероприятия планируют обсудить текущую геополитическую ситуацию в мире.

В четверг, 10 марта, глава МИД РФ Сергей Лавров встретился со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Анталье. Об этом на своей странице в Telegram сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Встреча проходит в формате "без галстуков". На полях мероприятия планируют обсудить текущую геополитическую ситуацию в мире. После встречи с Лавровым, глава МИД Турции запланировал переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Ранее мы сообщили, что сенатор Клишас допустил возможную блокировку активов иностранных компаний.

Фото: Telegram/ Мария Захарова