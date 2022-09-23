Глава МИД РФ рассказал о том, что виновные установлены.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров: все виновные, включая наемников, ответят за военные преступления на Украине. Об этом чиновник рассказал коллегам на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Дипломат добавил, что к этим инцидентам имеют отношения представители высшего командирского состава и офицеров Вооруженных сил Украины, а также иностранных солдат. Их личности установлены.

Установлена причастность более 220 лиц, включая представителей высшего командования Вооруженных сил Украины, командиров воинских подразделений, которые обстреливали мирное население. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Дипломат добавил, что в России расследуются уголовные дела в отношении граждан Британии, Канады, США, Нидерландов по фактам иностранного наемничества и совершения преступных действий на территории Украины. Сергей Лавров уточнил, что все виновные будут наказаны, вне зависимости от их гражданства.

Лавров: Украина окончательно превратилась в тоталитарное государство нацистского толка.

Фото и видео: YouTube / Организаций Объединенных Наций