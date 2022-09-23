Лавров: Украина окончательно превратилась в тоталитарное государство нацистского толка

Глава МИД РФ рассказал о преступлениях Киева и ВСУ.

Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров полагает, что Украина окончательно превратилась в тоталитарное государство нацистского толка. Об этом министр иностранных дел РФ сообщил в ходе заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорк. По мнению Москвы, на территории Украины попираются нормы международного гуманитарного права. Дипломат счел циничной позицию стран, которые предоставляют киевскому режиму вооружения и оказывают военную помощь, а также обучают персонал и бойцов ВСУ.

У нас нет сомнений, что Украина окончательно превратилась в тоталитарное государство нацистского толка, где безнаказанно попираются нормы международного гуманитарного права. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Эксперт добавил, что "под соусом борьбы с российской агрессией и сепаратизмом" украинские власти усилены в преследовании инакомыслящих граждан. В настоящее время под запретом находятся 11 политических движений из-за якобы существующих связей с РФ. Также закрыты оппозиционные телеканалы, ведущие трансляцию на русском языке, а также "неугодные правительству сайты".

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Фото и видео: YouTube / Организаций Объединенных Наций