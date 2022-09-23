Лавров: США держат Зеленского по принципу "он наш сукин сын". Об этом министр по иностранным делам рассказал на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Дипломат рассказал, что с конца июля Вооруженные силы в дистанционном режиме минируют центр города Донецка, а также его пригороды при помощи запрещенных противопехотных мин "Лепесток". В МИД РФ уточнили, что применение этого вида вооружения нарушает конвенцию 1997 года, которую ранее Киев ратифицировала. Также власти страны нарушили второй протокол Женевской конвенции о запрете мин без самоликвидаторов.
Восемь лет планомерно покрывают преступления киевского режима, выстраивая свою политику в отношении Зеленского, исходя из известного американского принципа: он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
СТоит отметить, что Сергей Лавров процитировал выражение, которое приписывается американскому лидеру Франклину Рузвельту. Президент США якобы говорил так о Анастасио Сомосе Гарсиа (никарагуанский военный и государственный деятель). Этому человеку власти Белого дома оказывали поддержку за его антикоммунистические политические взгляды.
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Фото и видео: YouTube / Организаций Объединенных Наций
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