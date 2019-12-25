Лондон продолжит помогать киевскому режиму.

Премьер-министр Великобритании Элизабет Трасс в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН заявила о том, что России никто не угрожает. Иностранная чиновница отметила, что Лондон продолжит оказывать киевскому режиму военную помощь.

Я обещаю, что мы сохраним или увеличим нашу военную помощь Украине… России никто не угрожает. Новые вооружения из Великобритании, включая MLRS, прибывают на Украину, пока я выступаю. Элизабет Трасс, премьер-министр Британии

Напомним, что российские дипломаты ранее направляли странам НАТО ноту протеста из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил о том, что любые западные грузы с оружием и боеприпасами считаются законной целью для нанесения ударов со стороны Вооруженных сил России. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров.

Трасс планирует отменить запрет на добычу газа методом гидроразрыва пласта.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций