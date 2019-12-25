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Трасс планирует отменить запрет на добычу газа методом гидроразрыва пласта
Сегодня, 15:10
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Трасс планирует отменить запрет на добычу газа методом гидроразрыва пласта

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В Великобритании будут применять фрекинг в Северном море.

Новый премьер-министр Великобритании Элизабет Трасс заявила о том, что отменит запрет предыдущих властей на добычу газа на территории страны методом гидроразрыва пласта. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе выступления в Палате общин местного парламента, презентуя правительственную программу развития. Кабинет министров не смущает тот факт, что данный способ получения энергоресурсов критикуют экологи.

Мы отменим мораторий на добычу наших огромных резервов сланцевого газа (методом фрекинга), что позволит получить газ уже через шесть месяцев.

Элизабет Трасс, премьер-министр Британии

Ранее Элизабет Трасс уже говорила о намерении Великобритании продвигать добычу газа методом фрекинга. В частности, эта деятельность будет вестись в акватории Северного моря. Это делается несмотря на запрет метода, действующего с ноября 2019 года, который был обусловлен риском появления сейсмической активности.

Великобритания заморозит тарифы на электричество на два года на фоне энергокризиса.

Фото и видео: YouTube / UK Parliament

Теги: великобритания, газ, палата общин, северное море, фрекинг, элизабет трасс, энергетический кризис
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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