Великобритания заморозит тарифы на электричество на два года на фоне энергокризиса

Великобритания заморозит тарифы на электричество на два года на фоне энергетического кризиса. Соответствующее заявление в ходе выступления в местной Палате общин парламента Соединенного королевства рассказала новый премьер-министр Элизабет Трасс. Она презентовала программы обновленного кабинета министров по борьбе с ситуацией. По мнению членов правительства, заморозка тарифов должна действовать как минимум до 2024 года.
Правительство в незамедлительном порядке презентует гарантии относительно цен на электроэнергию, которые дадут людям определенность по вопросу размера счетов за электричество, сдержат инфляцию.
Элизабет Трасс, премьер-министр Британии
По словам чиновницы, речь идет о таких гарантиях со стороны британского правительства, которые будут включать в себя временный отказ от "зеленых сборов". Таким образом с 1 октября обычные домохозяйства будут платить по 2,5 тысяч фунтов стерлингов (2,9 тысячи долларов) за электроэнергию на протяжении двух лет.
Путин прокомментировал победу Трасс на выборах премьера Британии.
Фото и видео: YouTube / UK Parliament
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