Глава МИД РФ записал видеообращение к участникам "Потсдамских встреч".

Сергей Лавров заявил о том, что восстановление уважительного и добрососедского диалога между РФ и ФРГ оздоровит ситуацию в Европе. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства рассказал в видеообращении к участникам форума "Потсдамские встречи".

Убеждены: оздоровлению ситуации в масштабах Европы способствовало бы и восстановление взаимоуважительного, добрососедского диалога между Москвой и Берлином. Мы в этом искренне заинтересованы. Исходим из того, что период напряженности в наших двусторонних отношениях может и должен быть преодолен Сергей Лавров, глава МИД России

Министр напомнил, что отношения между Евросоюзом и Москвой продолжают деградировать. Лавров добавил, что это происходит не по вине России. Он указал на то, что ЕС стремится обеспечить себе односторонние преимущества "за счет других". Глава МИР РФ добавил, что коллеги делаю недальновидный выбор в пользу развития архаичных геополитических игр с "нулевой суммой". К таким действиям относится поддержка антиконституционного вооруженного переворота на Украине, введение в односторонних антироссийских санкций и другое.

Лавров: Россия заинтересована в укреплении взаимодействия с МККК в Нагорном Карабахе.

Фото: МИД России