Лавров выразил уверенность в скорой интеграции систем "Мир" и Shetab

Глава МИД РФ рассказал о будущем платежных систем Ирана и России.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров выразил уверенность в скорой интеграции платежных систем "Мир" и Shetab. Он добавил, что этот процесс будет реализован "в ближайшем будущем". Соответствующее заявление чиновник сделал во время совместной пресс-конференции с иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахияном. Стороны рассказали о проведении предметных переговоров сотрудниками и руководителями Центробанков. В июле 2022 года они договорились о формировании "дорожной карты".

Ведутся предметные переговоры на уровне Центральных банков. Они общались в июле и договорились о своего рода "дорожной" карте, которая будет приводить нас к этому результату. Я уверен, что это состоится достаточно скоро. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр по иностранным делам Ирана отметил, что по техническим аспектам интеграции двух платежных систем имеются хорошие договоренности.

Захарова рассказала, какие темы обсудят главы МИД России и Ирана.

Фото и видео: МИД России