Лавров: у России не осталось никакого доверия к МУС

Глава МИД РФ рассказал о том, что МУС не реагировал на жалобы жителей ДНР и ЛНР.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что у России не осталось никакого доверия к МУС (Международному уголовному суду). Об этом чиновник заявил в ходе заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Министр иностранных дел напомнил коллегам о том, что МУС никак не реагировал на протяжении восьми лет на просьбы и жалобы жителей Донбасса, поэтому "время ожидания" у них закончилось. В настоящее время в Москве видят возросшую активность мирового правосудия применительно к украинскому кризису.

Рекламируются некие усилия по расследованию преступлений, которые предписываются российским военным, все это носит заказной характер. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Глава МИД РФ добавил, что при этом ни государственный переворот на Украине, ни события в Одессе 2 мая 2014 года, ни обстрел мирных городов ДНР и ЛНР, а также многие другие события "не стали поводом для какой-либо внятной реакции" со стороны руководства МУС.

Лавров: На Украине много лет проводят мобилизацию в нацбаты.

Фото и видео: YouTube / Организаций Объединенных Наций