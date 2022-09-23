Лавров: На Украине много лет проводят мобилизацию в нацбаты

Глава МИД РФ сообщил о "тотальном" призыве граждан в украинские неонацистские формирования.

На Украине много лет проводят "тотальную" мобилизацию в нацбаты. Об этом международным коллегам на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке рассказал российский министр по внешней политике Сергей Лавров. Чиновник пояснил, что украинские власти специально и безнаказанно саботировали реализацию Минских соглашений по мирному урегулированию конфликта на Донбассе. При этом чиновники "лицемерно" говорили о приверженности им.

На Украине уже много лет осуществляется тотальная мобилизация всего собственного населения, включая и женщин, для того, чтобы рекрутировать их в ряды националистических батальонов и вооруженных сил Украины. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров призвал Запад опубликовать имена людей, чьи тела показали в Буче.

Фото и видео: YouTube / Организаций Объединенных Наций