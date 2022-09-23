Лавров призвал Запад опубликовать имена людей, чьи тела показали в Буче

Глава МИД РФ вспомнил об ответственных за провокацию в Киевской области.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров призвал страны коллективного Запада и генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша опубликовать имена людей, чьи тела показали в Буче. Об этом министр иностранных дел РФ заявил в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. В России рассчитывают, что генсеку ООН удастся употребить свой авторитет ради решения этого вопроса.

Пожалуйста, добейтесь от украинских властей, чтобы они сделали элементарный шаг - опубликовали имена тех людей, чьи трупы были показаны в городе Буча. Я об этом прошу уже не один месяц, никто не слышит, никто не хочет реагировать. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что в апреле представители министерства по обороне России заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о "военных преступлениях" ВС СФ городе Буча Киевской области, являются "провокацией".

Лавров назвал безнаказанностью происходящее на Украине с 2014 года.

Фото и видео: YouTube / Организаций Объединенных Наций