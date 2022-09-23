Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал безнаказанностью происходящее на Украине с 2014 года. Об этом чиновник сообщил на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. По мнению министра иностранных дел, данное мероприятия было мотивировано отдельными делегациями обсудить украинский кризис.
Я считаю, это весьма и весьма своевременно, потому что именно этот термин - безнаказанность - отражает то, что происходит в этой стране с 2014 года.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Лавров назвал референдумы на Донбассе ответом на призыв Зеленского.
Фото и видео: YouTube / Организаций Объединенных Наций
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