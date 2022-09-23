Лавров назвал референдумы на Донбассе ответом на призыв Зеленского

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал референдумы в Запорожской и Херсонской областях, а также на территориях Донецкой и Луганской народных республик, ответом на призыв украинского президента Владимира Зеленского к русским уезжать. Об этом министр иностранных дел упомянул в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.
Апофеозом стало интервью господина Зеленского 5 августа прошлого года, который посоветовал всем, кто чувствует себя русским, ради блага их детей, их внуков убираться в Россию.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Дипломат подчеркнул, что решения, которые сейчас принимаются в ряде территорий, освобожденных из-под контроля, являются ответом украинскому лидеру на его "пожелание".
Лавров: из России пытаются сделать агрессора, игнорируя события в Донбассе.
Фото и видео: YouTube / Организаций Объединенных Наций
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