Лавров назвал референдумы на Донбассе ответом на призыв Зеленского

Глава МИД РФ рассказал о том, что Украина просила граждан "убираться в Россию".

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал референдумы в Запорожской и Херсонской областях, а также на территориях Донецкой и Луганской народных республик, ответом на призыв украинского президента Владимира Зеленского к русским уезжать. Об этом министр иностранных дел упомянул в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

Апофеозом стало интервью господина Зеленского 5 августа прошлого года, который посоветовал всем, кто чувствует себя русским, ради блага их детей, их внуков убираться в Россию. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Дипломат подчеркнул, что решения, которые сейчас принимаются в ряде территорий, освобожденных из-под контроля, являются ответом украинскому лидеру на его "пожелание".

Лавров: из России пытаются сделать агрессора, игнорируя события в Донбассе.

Фото и видео: YouTube / Организаций Объединенных Наций