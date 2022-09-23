Глава МИД РФ напомнил о том, что мир 8 лет не обращал внимание на преступления Киева.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров: из России пытаются сделать агрессора, игнорируя события в Донбассе. Об этом министр по иностранным делам сообщил коллегам на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. По мнению специалиста, на Западе игнорируется тот факт, что на протяжении восьми лет украинские националистические формирования и ВСУ безнаказанно убивали граждан ДНР и ЛНР.

Несмотря на это, нам сегодня пытаются навязать совершенно иной нарратив про российскую агрессию, как первичную причину всех бед, игнорируя при этом. Сергей Лавров, глава МИД РФ

В России уточнили, что эти военные преступления совершались Украиной потому, что жители Донбасса отказались признать результаты "преступного, кровавого, антиконституционного государственного переворота" в Киеве. Сергей Лавров подчеркнул, что они приняли решение отстаивать свои права, которые им гарантировала Конституция.

Лавров: безнаказанные обстрелы ЗАЭС Киевом создают риск ядерной катастрофы.

Фото и видео: YouTube / Организаций Объединенных Наций