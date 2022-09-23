Лавров: безнаказанные обстрелы ЗАЭС Киевом создают риск ядерной катастрофы

Глава МИД РФ напомнил о том, что МАГАТЭ прибыли с опозданием на три месяца.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал о том, что безнаказанные обстрелы Запорожской атомной электростанции Киевом создают риск ядерной катастрофы. Об этом дипломат упомянул в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Он пояснил, что преступления около режимного объекта ведутся несмотря на то, что с 1 сентября на ЗАЭС постоянно присутствуют сотрудники МАГАТЭ. По мнению главы МИД РФ, установить сторону, ответственную за инциденты, не составляет никакого труда.

Визит миссии МАГАТЭ на эту станцию был искусственно затянут, несмотря на то что уже 3 июня все детали были согласованы и миссия могла спокойно отправляться на ЗАЭС. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Эксперт добавил, что впоследствии возникла "очень неблаговидная ситуация", при которой департамент безопасности секретариата ООН отказывался одобрить маршрут, согласованный Москвой и МАГАТЭ. В ООН отметили, что самостоятельно определят все параметры миссии. По словам Сергея Лаврова, такая обстановка дел затянула посещение делегации на три месяца.

Лавров: все виновные, включая наемников, ответят за военные преступления на Украине.

Фото и видео: YouTube / Организаций Объединенных Наций