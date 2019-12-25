Лавров: у Москвы в ближайшее время не предвидится очных контактов со странами НАТО

У главы МИД РФ не планируется никакого общения с лидерами стран военного альянса.

Глава российского внешнеполитического министерства Сергей Лавров уведомил журналистов о том, что у Москвы в ближайшее время не предвидится очных контактов со странами НАТО. Такой информацией чиновник поделился во время пресс-конференции, посвященной актуальным вопросам международной повестки.

Я не могу гадать про другие маршруты, про другие страны ЕС и НАТО. Приглашений у меня от других стран, от тех, которые входят в НАТО, нет. Я тоже никого не жду в Москве. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Говоря о закрытии воздушного пространства ряда западных стран для его самолета, летевшего в Сербию, Сергей Лавров отметил, что ограничения на днях обсуждались в СМИ Сербии и стран Балканского полуострова. Корреспонденты говорили о том, что министр Лавров считается одним из самых нежелательных гостей, так как он "опережает" своим визитом немецкого канцлера Олафа Шольца, который посетит регион на днях. В СМИ говорили о том, что чиновник якобы высказал недовольство и обиду за то, что Сербия решилась на "невежливый шаг".

Лавров назвал решение Запада не пропустить его самолет в Сербию беспрецедентным.

Фото и видео: МИД России

