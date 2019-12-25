Лавров назвал решение Запада не пропустить его самолет в Сербию беспрецедентным

Глава МИД РФ назвал политику стран Запада циничной по отношению к Сербии.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал решение западных стран (из Евросоюза и НАТО) не пропустить его самолет в Сербию беспрецедентным. Соответствующее заявление министр по иностранным делам РФ сделал на созванной пресс-конференции в Москве. На брифинге чиновник ответил прессе об актуальных вопросах международной повестки.

Поступило очень много вопросов от СМИ относительно нашей реакции…Произошло, конечно, немыслимое, я понимаю интерес, который вы проявляете к нашей оценке этих возмутительных действий. Сергей Лавров, глава МИД России

Сергей Лавров считает циничной позицию коллективного Запада лишить возможности выбора Сербией своих партнеров и мешает осуществлению внешней политики Белграда. По словам главы МИД РФ, Запад растоптал свой принцип, который ранее сам же и ставил во главе угла. По мнению дипломата, такая позиция запада уже никого не удивляет в России.

Тигран Кеосаян высказался о ситуации с самолетом Лаврова.

Фото и видео: МИД России