Лавров: у Москвы появились сомнения в безобидности вступления Украины в ЕС

В МИД РФ напомнили о стремлении ЕС стать воинствующим игроком в мире.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что у Москвы появились сомнения в безобидности вступления Украины в Евросоюз. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках брифинга с журналистами по завершению заседания Совета министров иностранных дел СНГ, проводимого в Душанбе.

ЕС из конструктивной экономической платформы превратился в агрессивного воинствующего игрока, который заявляет о своих амбициях далеко за пределами европейского континента. Сергей Лавров, глава МИД РФ

В качестве примера министр Сергей Лавров привел слова главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Находясь в Японии чиновница заявила о том, что Брюссель должен играть важную роль в обеспечении безопасности Индо-Тихоокеанского региона.

Лавров: происходящее в Литве не поддается разумному объяснению.

Фото и видео: МИД России

