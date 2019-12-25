Лавров: у Москвы появились сомнения в безобидности вступления Украины в ЕС

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что у Москвы появились сомнения в безобидности вступления Украины в Евросоюз. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках брифинга с журналистами по завершению заседания Совета министров иностранных дел СНГ, проводимого в Душанбе.
ЕС из конструктивной экономической платформы превратился в агрессивного воинствующего игрока, который заявляет о своих амбициях далеко за пределами европейского континента.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
В качестве примера министр Сергей Лавров привел слова главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Находясь в Японии чиновница заявила о том, что Брюссель должен играть важную роль в обеспечении безопасности Индо-Тихоокеанского региона.
Лавров: происходящее в Литве не поддается разумному объяснению.
Фото и видео: МИД России
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