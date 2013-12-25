Лавров: происходящее в Литве не поддается разумному объяснению

В МИД РФ оценил ситуацию со сносом памятника советским Освободителям Риги.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что происходящее в Литве не поддается разумному объяснению. Русофобскую политику коллективного Запада чиновник считает "международным оборзением". Такую позицию дипломат высказал в рамках выступления на брифинге с журналистами, созванном по завершению заседания Совета глав МИД стран СНГ. Мероприятие проводилось в Душанбе.

То, что мы наблюдаем в действиях Запада, я бы назвал "международным оборзением". Это грубое слово, но оно, по-моему, очень ярко и четко отражает действия Запада и мотивы, которыми они руководствуются. Сергей Лавров, глава МИД РФ

СМИ попросили оценить решение властей Литвы отозвать из Москвы собственного посла, а также принятие местным Сеймом (парламентом) закона о приостановке работы двустороннего договора с Россией о мемориальных сооружениях и памятниках. Это решение позволит демонтировать памятник советским воинам в Риге. Сергей Лавров уточнил, что не думает, что у литовцев есть долгосрочная стратегия по агрессии в отношении РФ. По мнению спикера, то что происходит в Литве с памятниками и мемориалами является частью абсолютного забвения международных обязательств.

Лавров: нельзя допустить, чтобы ситуация в Афганистане "обрушилась и дестабилизировалась".

Фото и видео: МИД России

