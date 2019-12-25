Лавров: нельзя допустить, чтобы ситуация в Афганистане "обрушилась и дестабилизировалась"

В МИД РФ оценили работу НАТО в стране.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров полагает, что нельзя допустить того, чтобы ситуация в Афганистане "обрушилась и дестабилизировалась". Такое заявление чиновник сделал на брифинге с журналистами, выступая после проведения заседания Совета министров иностранных дел СНГ на уровне министров иностранных дел. Мероприятие проводилось в Душанбе.

Безусловно, если мы говорим о судьбах Афганистана, его надо восстанавливать. Нельзя допустить, чтобы опять ситуация обрушилась, дестабилизировалась. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Чиновник напомнил о том, что на протяжении 20 лет мирное население Афганистана страдал от присутствия на территории государства войск НАТО. Лавров подчеркнул, что члены Североатлантического военного альянса ни копейки не вложили в социальную инфраструктуру, позволяющую создавать новые рабочие места, развивать экономическую систему страны, ную доступность и внешние связи.

Лавров: Россия на СМИД СНГ подробно рассказала о положении дел вокруг Украины.

Фото и видео: МИД России