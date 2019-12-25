Лавров: Россия на СМИД СНГ подробно рассказала о положении дел вокруг Украины

Глава МИД РФ оценил деятельность РФ на спецоперации.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сообщил, что Россия на заседании Совета министров иностранных дел СНГ подробно рассказала о положении дел вокруг специальной военной операции на Украине. Такое заявление чиновник сделал на брифинге с журналистами в Душанбе.

Не обошлось, конечно же, без разговора о тех негативных последствиях, которые имеют абсолютно неприемлемые действия Запада в связи с тем, что происходит на Украине. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Сергей Лавров пояснил, что Москва и российские партнеры по ОДКБ выступают против односторонних действий Запада, направленных на развал торговых и логистических цепочек. При этом Киев утверждает в контактах с РФ, что страна готова оформить внеблоковый и нейтральный статус, несмотря на противоположные публичные заявления руководства.

Лавров связал продовольственные проблемы с санкциями.

Фото и видео: МИД России