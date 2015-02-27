Лавров связал продовольственные проблемы с санкциями

В МИД РФ сообщили о том, что на дефицит продуктов питания не повлияли действия со стороны Москвы.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров связал продовольственные проблемы в мире с незаконными санкциями против Москвы. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел в рамках брифинга, проведенного по результатам рабочей встречи с делегацией из Омана.

Наши действия никоим образом не влияли, не могут влиять на те проблемы, о которых сейчас упомянули и которые были созданы исключительно запретами Запада. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: у РФ есть достаточное количество покупателей энергетических ресурсов.

Фото и видео: МИД России