Лавров: у РФ есть достаточное число покупателей энергетических ресурсов

В МИД РФ сообщили о том, что от санкций пострадают западные потребители.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что у РФ есть достаточное число покупателей энергетических ресурсов. Такой информацией с журналистами на совместном брифинге при участии коллеги из Омана Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди поделился министр по иностранным делам Сергей Лавров в Москве. Чиновник добавил, что Запад будет платить за ресурсы гораздо дороже, чем сейчас. Он призвал власти стран объяснить эту ситуацию своему населению.

У нас есть достаточно покупателей наших энергоресурсов, и мы будем с ними работать. А Запад пускай объясняет своему населению, почему оно должно стать беднее. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: у России есть полное понимание, как ей жить дальше на фоне санкций Запада.

Фото и видео: МИД России