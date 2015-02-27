Лавров: у России есть полное понимание, как ей жить дальше на фоне санкций Запада

В МИД РФ сообщили о реакции на западные ограничения в экономике.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Россия имеет полное понимание того, как жить дальше при западном санкционном давлении. Соответствующее заявление министр по иностранным делам сделал на брифинге, собранном по результатам рабочей встречи с коллегой из Омана Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди.

У нас есть полное понимание, как нам дальше жить. Главный вывод: вообще не полагаться в наших планах на то, что Запад является договороспособным. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Чиновник считает, что коллективный Запад доказал миру, что ради установления своей гегемонии готов организовывать преступления против принципов, которые сам же исповедует. Сергей Лавров добавил, что говорит о прямом и открытом "воровстве и грабеже". Министр напомнил, что западная цивилизация кичилась презумпцией невиновности, неприкосновенностью частной собственности как основополагающих принципов государствообразований. В МИД РФ полагают, что сейчас эти основы пущены под откос.

Лавров: завершение спецоперации РФ прекратит попытки Запада продвигать однополярный мир.

Фото и видео: МИД России

