В МИД РФ оценили попытки США и союзников стать гегемонами.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал о том, что завершение специальной военной операции РФ прекратит попытки коллективного Запада продвигать однополярный мир, находящийся под управлением США и их союзников. Соответствующее заявление сделал министр по иностранным делам на брифинге с журналистами, созванном по завершению переговоров с делегацией из Омана. Дипломат встретился в Москве с Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди. По мнению чиновника, страны нарушают международные принципы Устава, закрепленного в ООН. В частности, речь идет о принципе независимого равенства стран.

Мы надеемся и рассчитываем, что завершение нашей военной операции по достижении всех поставленных в ее рамках целей будет способствовать прекращению попыток подрывать, игнорировать право. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Сергей Лавров подчеркнул, что Москва не желает войны в европейском регионе, хотя коллективный Запад настойчиво рассуждает о необходимости нанести поражение России в конфликте против Украины.

Лавров: Путин приглашает в Россию президента Алжира.

Фото и видео: МИД России

