Ранее главы государств провели телефонный разговор.

Президент Владимир Путин пригласил президента Алжира Абдельмаджида Теббуна посетить Россию. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с алжирским лидером.

Дипломат отметил, что недавно у Путина и Теббуна прошла телефонная беседа. По его словам, президент России вспоминает об этом разговоре и рассчитывает на личную встречу со своим коллегой.

Президент просил меня подтвердить вам приглашение посетить Россию. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Ранее в МИД России заявили о курсе Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве.

Видео: МИД России