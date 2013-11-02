Лавров: Путин приглашает в Россию президента Алжира

Президент Владимир Путин пригласил президента Алжира Абдельмаджида Теббуна посетить Россию. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с алжирским лидером.
Дипломат отметил, что недавно у Путина и Теббуна прошла телефонная беседа. По его словам, президент России вспоминает об этом разговоре и рассчитывает на личную встречу со своим коллегой.
Президент просил меня подтвердить вам приглашение посетить Россию.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Ранее в МИД России заявили о курсе Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве.
Видео: МИД России
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