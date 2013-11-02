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Лавров: Путин приглашает в Россию президента Алжира

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Ранее главы государств провели телефонный разговор.

Президент Владимир Путин пригласил президента Алжира Абдельмаджида Теббуна посетить Россию. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с алжирским лидером.

Дипломат отметил, что недавно у Путина и Теббуна прошла телефонная беседа. По его словам, президент России вспоминает об этом разговоре и рассчитывает на личную встречу со своим коллегой.

Президент просил меня подтвердить вам приглашение посетить Россию.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Ранее в МИД России заявили о курсе Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве.

Видео: МИД России

Теги: абдельмаджид теббун, владимир путин, мид россии, президент алжира, президент россии, сергей лавров
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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