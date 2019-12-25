В МИД России заявили о курсе Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве

В МИД РФ, по всей видимости, решили не извиняться за слова Сергея Лаврова.

МИД России отреагировал на требование главы израильского МИДа Яира Лапида принести извинения за слова Сергея Лаврова о Гитлере. В российском ведомстве считают, что подобные требования "антиисторические".

Обратили внимание на антиисторические заявления главы МИД Израиля, во многом объясняющие курс нынешнего правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве. сообщение МИД РФ.

Напомним, Лавров сказал о том, что у Адольфа Гитлера тоже могла быть еврейская кровь. По его словам, "мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи". В израильском МИДе потребовали извиниться за такие слова.

Фото: МИД РФ