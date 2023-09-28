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Лавров: в Играх БРИКС смогут участвовать спортсмены из недружественных стран

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Глава МИД РФ напомнил об открытости соревнований.

Игры БРИКС в России будут открыты для всех спортсменов, в том числе из недружественных стран. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров в интервью для журналистов ТАСС. Дипломат пояснил, что мероприятие открыто к участникам из любого государства мира. Он напомнил, что у России нет недружественных атлетов даже из недружественных стран. Спикер из МИД РФ заметил, что состязания будут организованы в полном соответствии с принципами Олимпийской хартии.

Есть правительства недружественные, которые на какое-то время пришли к власти в странах, чьи народы, чьи граждане всегда имели очень хорошие, добрые связи с нами. Пусть Международный олимпийский комитет мотает на ус и делает выводы.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что БРИКС состоятся в Казани с 12 по 23 июня 2024 года, в соревновательную программу войдут 25 видов спорта. 

Лавров: МОК нарушает Олимпийскую хартию, используя ситуацию на Украине против РФ.

фото и видео: Telegram / ТАСС

Теги: брикс, мид, недружественные страны, сергей лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Спорт,

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