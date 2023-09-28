В МИД России оцени политизацию спорта.

Международный олимпийский комитет использует украинский кризис для того, чтобы отстранять российских спортсменов от состязаний, грубо нарушая этим Олимпийскую хартию. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров в интервью для журналистов ТАСС.

При этом отстраняя большинство наших спортсменов от состязаний, делая в качестве какого-то огромного позитивного шага исключения для определенных видов спорта, для определенных возрастных групп в нейтральном статусе, без флага, без гимна. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Глава российской дипломатии в этой связи указал, что МОК на протяжении долгих лет "проходил мимо всего, что творил Запада десятки тысяч миль от своих государственных границ". Однако он не смог пройти мимо действий России, которая после долгих лет предупреждений мировому сообществу говорила о том, что НАТО ведет ситуацию к вооруженному конфликту и создает прямую угрозу для Москвы. В частности, речь идет о создании Западом киевского режима, который откровенно был подготовлен Вашингтоном для сдерживания России и атаки на Россию.

Лавров: Игры БРИКС задуманы не против олимпийского движения.

Фото и видео: Telegram / ТАСС