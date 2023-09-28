Лавров: Игры БРИКС задуманы не против олимпийского движения

Глава МИД РФ рассказал о политизированной позиции Томаса Баха.

Игры БРИКС задуманы как дополнение, а не противовес олимпийскому движению. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров в интервью для журналистов ТАСС. Дипломат ответил на вопрос ведущей о том, станет ли мировое состязание альтернативной Олимпийским играм. Глава МИД ответил отрицательною

Нет. Точно так же, как БРИКС в качестве межгосударственного объединения укрепляется и расширяется, и будет и дальше расширяться, не против кого-то, а исключительно в интересах стран-участниц, точно так же и спортивные Игры БРИКС задуманы не против олимпийского движения, а в качестве дополнения к олимпийскому движению. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр внешнеполитического ведомства с сожалением уточнил, что олимпийское движение постепенно превращается в инструмент политики коллективного Запада. В частности, это связано с официальной позицией президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха. Сергей Лавров добавил, что ранее таким инструментом стало и Всемирное допинговое агентство. Дипломат пояснил, что недружественные страны на протяжении длительного периода пытались подорвать конкурентов из России на различных международных площадках, при этом они злоупотребляли антидопинговыми правилами.

Лавров заявил, что в России никогда не относились негативно к грузинскому народу.

Фото и видео: Telegram / ТАСС