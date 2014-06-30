Лавров: проблемы России и США с дипломатическим составов можно решить быстро

Глава МИД РФ призвал Блинкена найти дипломатическое решение конфликта.

Проблемы, с которыми сталкиваются дипломаты России и США, можно быстро решить. Об этом журналистам сказал на пресс-конференции с американским государственным секретарем Энтони Блинкеном Сергей Лавров. Российский министр внешнеполитического ведомства призвал коллегу урегулировать вопрос и тем самым послать сигнал о том, что Москва и Вашингтон все-таки способны договариваться друг с другом.

Есть и проблемы "домашнего" свойства, я имею ввиду проблемы, с которыми сталкиваются дипломаты России в США. Ну и в ответ мы вынуждены были стремиться создать аналогичные, сопоставимые условия для американских дипломатов в нашей стране. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что РФ ввела ограничения на наем дипломатическим представительством США граждан России и третьих стран. С 12 мая посольство Вашингтона сократило количество предоставляемых услуг, а частности - приостановлено рассмотрение документов на получение визы. С 1 августа посольство США в РФ продолжило работу в минимальном за пять лет составе. Там трудится 120 сотрудников.

Лавров: расширение НАТО на восток прямо затрагивает безопасность РФ.

Фото и видео: YouTube / Россия 24