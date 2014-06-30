Лавров: расширение НАТО на восток прямо затрагивает безопасность РФ

В МИД РФ объяснили позицию по размещению войск на границе.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что продолжение расширения НАТО на восток прямо затрагивает безопасность РФ. Об этом чиновник напомнил иностранным коллегам на заседании руководителей МИД стран ОБСЕ. Позицию он подтвердил на встрече с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. В МИД РФ подчеркнули, что Москва не заинтересована ни в каких вооруженных конфликтах.

И не забудем, конечно, принцип неделимости безопасности, в том числе в ОБСЕ, в Совете Россия - НАТО, который гласит, что никто не должен укреплять свою безопасность за счет безопасности других. Продвижение НАТО на восток однозначно будет затрагивать коренные интересы нашей безопасности. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров напомнил журналистам о том, что НАТО заявляет о том, что никто в мире не имеет права диктовать суверенному государству диктовать условие о том, вступать ей в военный альянс или нет. В ответ на это Москва приводит в пример положение международного права, которое гласит, что каждая страна вправе выбирать способы обеспечения своих законных национальных интересов в оборонной области.

Лавров: военная накачка Украины со стороны НАТО стимулирует саботаж Киевом "Минска-2".

Фото и видео: YouTube / Россия 24