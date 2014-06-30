Лавров: военная накачка Украины со стороны НАТО стимулирует саботаж Киевом "Минска-2"

Глава МИД РФ надеется, что Украина не станет плацдармом против Москвы.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что военная накачка Украины со стороны НАТО стимулирует саботаж Киевом "Минска-2". Такое заявление чиновник сделал во время выступления на заседании Совета руководителей МИД ОБСЕ. Представитель Москвы рассчитывает на то, что ОБСЕ сможет дать сигнал Киеву о том, что минские соглашения не могут пересматриваться.

Возвращается кошмарный сценарий военного противостояния, который пережил наш континент после известного двойного решения НАТО. Европа молчит. Идет военная накачка Украины подпитывает иллюзию силового решения конфликта. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Пересмотр Минских соглашений в РФ сочли неприемлемым, так как этот документ - безальтернативен в вопросе урегулирование конфликта на Донбассе. Россия считает, что внутриукраинский кризис не будет преодолен до тех пор, пока киевский режим уклоняется от выполнения международных обязательств и не идет на прямые контакты с ДНР и ЛНР. Лавров заметил, что это может привести страну к катастрофе. Москва предостерегла коллег от предотвращения территории соседнего государства в плацдарм против России.

Глава Пентагона призвал РФ "снизить температуру в регионе" в связи с ситуацией с Украиной.

Фото и видео: МИД России

