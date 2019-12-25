Ллойд Остин призвал Россию быть более открытой и не нападать на Киев.

Глава Пентагона призвал РФ "снизить температуру в регионе" в связи с ситуацией с Украиной. Такое заявление американец сделал во время совместной пресс-конференции с южнокорейским министров оборонного ведомства Со Уком. Мероприятие состоялось в Сеуле. США надеются, что Москва станет более открытой для мира. Таким образом чиновник прокомментировал обстановку, сложившуюся на российско-украинской государственной границе.

Мы надеемся, что Путин будет более открытым, и они будут работать над решением вопросов и проблем и снизят температуру в регионе. Россия располагает значительной численностью сил в приграничном регионе. Мы по-прежнему обеспокоены этим. Ллойд Остин, глава Пентагона

Эксперт указал на то, что американцы фиксируют тревожную риторику в информационном пространстве, связанной с ситуацией на госгранице Украины и РФ. При этом Остин не стал отвечать на то, какая реакция со стороны США возможна в качестве ответной меры на агрессию со стороны РФ. Он заметил, что Вашингтон продолжит использовать лучшие способы урегулирования конфликта. В вопросе принимаемых мер страна ориентируется на усилия международного сообщества.

Стоит уточнить, что Ллойд Остин сделал оговорку, назвав Россию Советским Союзом. Он добавил, что для всего мира было бы лучшим вариантом, если общественность не увидит вторжения СССР на Украину.

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Фото и видео: YouTube / NowThis News