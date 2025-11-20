В МИД РФ сообщили, что Москва не может пускать на самотек тенденции по реабилитации нацизма в Прибалтике, Германии и на Украине.

Высказывания немецкого канцлера Фридриха Мерца и президента Финляндии Александра Стубба показывают, что в этих европейских странах не извлекли уроки Второй мировой войны. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным днлам Сергей Лавров в отрывке интервью для документального фильма "Нюрнберг".

Сейчас пришел канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Он гордо заявил, что Германия обязана вновь стать сильнейшей армией Европы. Это "вновь" показывает, что никакие уроки не извлечены. По крайней мере Мерцем и его единомышленниками. Сергей Лавров, глава МИД РФ

По версии российского дипломата, откровенный реваншизм федерального правительства Фиридриха Мерца может снова завести Берлин в катастрофу. Также Сергей Лавров негативно оценил речи финского политического лидера Стубба, подрывающие, по его словам, статус Хельсинки как когда-то нейтрального государства и страны-организатора Хельсинкского процесса, завершившегося созданием ОБСЕ. В МИД РФ напомнили, что Финляндия считалась одним из самых преданных союзников для Адольфа Гитлера, а также участвовала в блокаде Ленинграда и прочих бесчеловечных деяниях. В том числе на территории Финляндии организовывались концентрационные лагеря. Сергей Лавров добавил, что раньше Москва публично не говорила об этом, так как власти полагали, что уроки для противников были извлечены.

Лавров назвал третьего союзника России.

Фото и видео: МИД России