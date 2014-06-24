Лавров назвал третьего союзника России

Он подчеркнул, что в России часто вспоминают в качестве союзников армию и флот.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал третьего союзника страны. Об этом он заявил в интервью для программы "Военная приемка", посвященном 25-летию АО "Рособоронэкспорт".

По словам главы ведомства, сейчас идет другая эпоха. Он подчеркнул, что в России часто вспоминают в качестве союзников армию и флот. При этом Лавров отметил, что к этому списку нужно добавлять Воздушно-космические силы. Также глава МИД заявил, что "Рооборонэкспорт" является главным российским поставщиком на мировые рынки, которому доверяют производители продукции военного назначения.

В этом нет никаких сомнений



Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Песков заявил, что саммит России и США будет востребован обеими странами.

Видео: МИД России