Лавров рассказал об утечках данных о канале связи Нарышкина и Бернса

Глава МИД РФ напомнил о том, что американцы ответственны за утечки конфиденциальной встречи.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал об утечках данных о канале связи между российским главой Службы внешней разведки Сергея Нарышкина и его американского коллеги из ЦРУ Уильяма Бернса. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе пресс-конференции с журналистами в Москве. Дипломат объявил о том, что ранее именно власти США настаивали на конфиденциальности общения между сторонами, но потом инициировали утечки. Дипломат объяснил, что в МИ сведения появились сразу после того, как иностранные коллеги прибыли в Анкару. Сергей Лавров добавил, что не знает, откуда именно проиошли утечки: из Белого дома, Госдепа или других структур.

Американцы сами десять раз нам сказали - только это должен быть абсолютно конфиденциальный канал, о нем не должны объявлять, чтобы никто ничего не знал, чтобы он был серьезный, чтобы этот канал не был подвержен каким-то внешним пропагандистским, информационным интригам. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: Запад покалечил Совет Европы.

Фото и видео: МИД России

