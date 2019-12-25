Лавров рассказал о встрече с Помпео в Мюнхене

Стороны обсудили контроль над вооружениями РФ и США.

Сергей Лавров рассказал о встрече с Майклом Помпео в Мюнхене. В Германии чиновники обсудили вопросы контроля над вооружениями. Об этом сообщили "РИА Новости". На повестке дня находились вопросы, связанные с стратегическим диалогом. В частности те, которые являются зоной ответственности Совета Безопасности ООН.

Глава МИД РФ заявил, что почувствовал более конструктивные подвижки в позиции США. Они касаются в обеспечении стратегической стабильности. Лавров и Помпео договорились продолжить диалог на экспертном уровне.

Ранее Piter.tv писал о том, что Лавров оценил "сделку века" по Израилю и Палестине.

Фото: Facebook/Сергей Лавров

YouTube/PBS NewsHour