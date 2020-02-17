В МИД России прокомментировали свою позицию по урегулированию конфликта.

Сергей Лавров оценил "сделку века" по Израилю и Палестине. Глава МИД РФ считает, что необходимо провести многосторонние переговоры по урегулированию вопроса. Об этом спикер рассказал в интервью изданию La Stampa.

Продолжим настойчиво побуждать обе стороны проявлять конструктивную линию в интересах согласования переговорных решений всех имеющихся проблем прокомментировал Лавров

По мнению дипломата, это важно для "реального продвижения к справедливому двугосударственному урегулированию". Чиновник добавил, что Россия поддерживает итоговое заявление Лиги арабских государств. Ранее на заседании министров в ЛАГ заявили, что хотят проведения переговоров под международной эгидой.

В МИД РФ заявили, что такую роль может взять на себя "квартет" посредников. Сейчас этот механизм признан единственным Советом Безопасности ООН. В него планирует войти Россия.

Ранее Piter.tv писал о том, что в МИД РФ рассказали об условиях улучшения отношений с Европой.

Видео: YouTube/Ministry of Foreign Affairs of Russia, FRANCE 24 English