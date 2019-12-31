В МИД РФ рассказали об условиях улучшения отношений с Европой

Интервью изданию РБК дал замглавы МИДа Александр Грушко.

На полях Мюнхенского саммита по безопасности замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что в нашей стране активно начали анализировать предложения президента Франции Эммануэля Макрона в отношении диалога между Россией и странами Запада. Однако, как отметил дипломат, странам Европейского союза и НАТО в будущем следовало бы придерживаться трех принципов улучшения взаимоотношений с Россией. Во-первых, как отметил Грушко, при переговорах о взаимодействии необходима конкретика. Во-вторых, НАТО следует отказаться от выстраивания взаимоотношений с Москвой по принципам Холодной войны. В-третьих, при принятии самостоятельных решений странам Европы можно было бы меньше "оглядываться" на мнение США, отметил дипломат.

Ранее мы сообщали о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал, как складываются политические и дипломатические взаимоотношения России и Турции. Лавров отметил, что у стран хорошие отношения, но это не значит, что Москва во всем соглашается с Анкарой.