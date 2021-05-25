Лавров рассказал о встрече Патрушева с советником Салливаном

Глава МИД РФ оценил уважительное общение с американской стороны.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал о встрече Николая Патрушева с советником американского президента Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном. Темой для общения стали взаимоотношения между Москвой и Вашингтоном. По мнению министра, разговор был откровенным, как и тот, в котором принимали участие сам Лавров и Энтони Блинкен в Исландии. Такое заявление чиновник сделал на пресс-конференции с коллегой из Мальты.

И в том, и в другом случае разговоры были откровенными, не затушевывающими наши разногласия, которые серьезные, глубокие по большинству проблем международной жизни, но также и по вопросам двусторонних отношений. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Российский министр полагает, что манера, с которой американская сторона изложила свою позицию, была уважительной. Напомним, что Патрушев и Салливан встретились в Женеве. Представители РФ и США уточнили, что нормализация отношений отвечает интересам как Москвы, так и Вашингтону, а также способствовала бы стабилизации обстановки в мире.

Глава МИД Мальты призвал не принижать роль России в победе над нацизмом.

Фото и видео: МИД России