Лавров: Блинкен не предоставил доказательств претензий, которые США выдвигают в адрес РФ

Глава МИД РФ оценил встречу с госсекретарем США в Рейкьявике.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что Энтони Блинкен не предоставил доказательств претензий, которые Вашингтон выдвигает в адрес РФ. Таким образом чиновник прокомментировал встречу с коллегой, состоявшуюся недавно в столице Исландии. Спикер выступил с заявлением на онлайн-марафоне "Новое знание".

Я был очень откровенен, он тоже. И слушал внимательно, и излагал свои позиции, которые, как вы знаете, постоянно включают в себя претензии к России то по поводу вмешательства в выборы, то по поводу хакерских взломов каких-то важных систем. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров напомнил государственному секретарю США о том, что пока звучат обвинения в отношении России со стороны Белого дома и Госдепа, ни разу коллеги не предоставили доказательства своих слов по якобы произведенным Москвой деяниям. В ответ дипломаты говорят о секретности информации и "мол сами все знаете".

Меркель: США сделали шаг навстречу Германии по вопросу "Северного потока - 2".

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