Меркель: США сделали шаг навстречу Германии по вопросу "Северного потока - 2"

Канцлер Германии Меркель считает, что США сделали шаг навстречу Берлину по вопросу "Северного потока - 2". Об этом немецкая чиновница заявила в рамках онлайн-форума, организованном местной телерадиокорпорацией WDR. При этом спикер уточнила, что позиции между странами все еще остаются разными. Стороны планируют продолжать диалог по спорному вопросу, касающегося точек соприкосновения по отношению к Москве.
Президент Байден, разумеется, немного к нам приблизился относительно конфликта вокруг "Северного потока - 2", на который у нас разные взгляды.
Ангела Меркель, канцлер Германии
Блинкен: в интересах США приостановить санкции против Nord Stream 2.
Фото: YouTube/Newzee
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