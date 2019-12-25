Меркель: США сделали шаг навстречу Германии по вопросу "Северного потока - 2"

Канцлер ФРГ оценила попытки администрации Вашингтона сблизить позицию по реализации проекта российского газопровода.

Канцлер Германии Меркель считает, что США сделали шаг навстречу Берлину по вопросу "Северного потока - 2". Об этом немецкая чиновница заявила в рамках онлайн-форума, организованном местной телерадиокорпорацией WDR. При этом спикер уточнила, что позиции между странами все еще остаются разными. Стороны планируют продолжать диалог по спорному вопросу, касающегося точек соприкосновения по отношению к Москве.

Президент Байден, разумеется, немного к нам приблизился относительно конфликта вокруг "Северного потока - 2", на который у нас разные взгляды. Ангела Меркель, канцлер Германии

Блинкен: в интересах США приостановить санкции против Nord Stream 2.

Фото: YouTube/Newzee