Блинкен: в интересах США приостановить санкции против Nord Stream 2

Госдеп может отказаться от реализации ограничений против компании, ее главы и сотрудников.

Государственный секретарь Энтони Блинкен заявил о том, что в интересах США приостановить санкции против Nord Stream 2, руководителя компании Маттиаса Варнига и его корпоративных сотрудников. Об этом чиновник сообщил в распространенном письменном заявлении Госдепартамента. В ведомстве пояснили, что передали в Конгресс доклад о внесении поправок в закон PEESA.

...Обозначив четыре судна, пять организаций и одно лицо, участвующих в строительстве трубопровода "Северный поток 2", включая Nord Stream 2 AG и главу компании. Лица, отмеченные в докладе, подлежат санкциям в соответствии с PEESA, если только их не приостановят. Энтони Блинкен, госсекретарь США

В докладе упоминается о том, что корабли и организации "будут подвергнуты санкциям", однако не говорится о том, что эти ограничения были введены или еще будут. Заявление Блинкена было распространено в рамках его личной встречи с главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым. Коллеги встретились в Рейкьявике.

СМИ: Соединенные Штаты отказались от введения санкций против Nord Stream 2 AG.

Фото: YouTube/U.S. Department of State