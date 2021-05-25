Глава МИД Мальты призвал не принижать роль России в победе над нацизмом. Такое заявление Эварист Бартоло сделал во время пресс-конференции с коллегой из РФ Сергеем Лавровым. По мнению дипломата, нельзя искажать историческую правду о Второй мировой войне.
Если мы хотим учиться на уроках истории, не повторять её ошибок, мы должны правильно подходить к оценке Второй мировой войны. Мы не можем фальсифицировать трагические уроки, которые были извлечены.
Эварист Бартоло, глава МИД Мальты
Спикер считает нечестным и бессмысленным принижать роль, которую сыграла Красная армия в победе над нацизмом. Глава МИД Мальты напомнил, что фашизм представлял угрозу для целой планеты. В рамках своего визита Эварист Бартоло почтил память ленинградцев, погибших в блокаду во время ВОВ. Министр находится в Петербурге с рабочим визитом.
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Фото и видео: МИД России
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