Эварист Бартоло считает, что советская армия сыграла важную роль в победе над нацизмом.

Глава МИД Мальты призвал не принижать роль России в победе над нацизмом. Такое заявление Эварист Бартоло сделал во время пресс-конференции с коллегой из РФ Сергеем Лавровым. По мнению дипломата, нельзя искажать историческую правду о Второй мировой войне.

Если мы хотим учиться на уроках истории, не повторять её ошибок, мы должны правильно подходить к оценке Второй мировой войны. Мы не можем фальсифицировать трагические уроки, которые были извлечены. Эварист Бартоло, глава МИД Мальты

Спикер считает нечестным и бессмысленным принижать роль, которую сыграла Красная армия в победе над нацизмом. Глава МИД Мальты напомнил, что фашизм представлял угрозу для целой планеты. В рамках своего визита Эварист Бартоло почтил память ленинградцев, погибших в блокаду во время ВОВ. Министр находится в Петербурге с рабочим визитом.

В минкультуры Удмуртии объяснили использование свастики в цирке.

Фото и видео: МИД России