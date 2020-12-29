Ранее в соцсетях появился скандальный ролик с цирковым выступлением в Ижевске.

В минкультуры Удмуртии объяснили использование свастики в цирке. Об этом рассказали представители "РИА Новостей" со ссылкой на профильное региональное ведомство. Чиновники отметили, что в социальные сети попали кадры циркового выступления в Ижевске, на которых видна нацистская свастика на животных, но ситуация вырвана из контекста.

В сценарии эпизод сопровождался текстом диктора и визуальным рядом на экране о разгроме немецкой армии под Москвой. И демонстрировался номер, в котором дрессировщики в форме красноармейцев выгоняют дрессированных козлов в попоне с нацисткой символикой источник агентства

Напомним, что скандальное видео распространилось по пабликам в Telegram. Очевидцы засняли на видео, как дрессировщики в форме красноармейцев выводят на арену обезьяну и двух коз. На животных была изображена свастика. Позже выяснилось, что заказчиком Рождественского выступления с "историческим экскурсом" оказалась местная епархия. В епархии пояснили, что эпизод символизировал образ победы над фашизмом. Они добавили, что номера были посвящены перелому в битве за Москву (7 января 1942 года).

В Минкультуры добавили, что закон не был нарушен, так как цирковое выступление не пропагандировало нацизм.

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Фото и видео: Вконтакте/Ижевская и Удмуртская епархия