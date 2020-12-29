Мужчина оставлял жертв без единственного жилья.

Житель Удмуртии обвиняется в мошенничестве с квартирами. Об этом говорится на официальном сайте МВД России. Полиция МО "Воткинский" завершила расследование уголовного дела по части 4 статьи 159 и части 3 статьи 159 УК РФ. В рамках следственных мероприятий установлено, что подозреваемый занимался риэлторской деятельностью. Он искал граждан, злоупотребляющих алкогольными напитками и имеющих задолженности по оплате услуг ЖКХ. Он предлагал жертвам свои услуги по продаже квартир или комнат, а также в погашении долгов за коммунальные услуги и покупке нового жилья.

Он убеждал клиентов оформить на себя доверенность на право распоряжаться недвижимым имуществом, а затем совершал сделки по продаже. Денежные средства злоумышленник оставлял себе, а взамен проданного жилья жертвам он ничего не приобретал. Оперативники установили причастность мошенника к 14 эпизодам по отношению к жителям города Воткинска. В общем сложности сумма ущерба составила около 10 млн рублей. За данное преступление мужчина максимально может быть лишен свободы на срок до десяти лет.

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Видео: МВД России