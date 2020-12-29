В Пулково задержали грузчика, укравшего из вскрытой посылки коллекционные рождественские монеты

Мужчина сознался в содеянном, монеты изъяли.

Транспортная полиция Петербурга раскрыла хищение коллекционных рождественских монет в аэропорту "Пулково". Подробности рассказала пресс-служба ведомства.

Расследование кражи началось с заявление директора службы безопасности отделения связи о том, что при уборке сортировочного центра в аэропорту сотрудница клининговой компании нашла в мусорном пакете вскрытую пустую посылку. Выяснилось, что отправление ехало в Москву из страны дальнего зарубежья, в ней находилось 19 упомянутых монет общей стоимостью около 46 тысяч рублей. Вскоре полиция установила похитителя монет: им оказался 38-летний грузчик того же сортировочного центра. Житель Ленобласти, работая на складе, украл посылку, вскрыл ее и решил присвоить найденные монеты себе.

Возбуждено уголовное дело о краже. Грузчик полностью сознался в содеянном и обязан явкой, однако мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Монеты изъяты и будут переданы владельцу.

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Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО